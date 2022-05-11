Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Tarım Diyalog Toplantısı - AB Tarımdan Sorumlu Komisyon Üyesi Wojciechowski
AA - Müjdat Genç - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Tarım Diyalog Toplantısı'nın ardından AB Tarımdan Sorumlu Komisyon Üyesi Janusz Wojciechowski ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Tarım Diyalog Toplantısı'nın ardından AB Tarımdan Sorumlu Komisyon Üyesi Janusz Wojciechowski ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
AA / Müjdat Genç - Güncel