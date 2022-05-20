Bakan Kirişci:  25 milyon 414 bin 535 TL'lik destekleme ödemelerini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz - Haberler

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "25 Milyon 414 Bin 535 TL'lik Tarımsal Destekleme Ödemeleri'ni bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Bakan Kirişci, Tarımsal Destek Ödemeleri'ne ilişkin açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Kirişci, "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması Desteği; 18 milyon 635 bin 700TL. Kırsal Kalkınma Desteği; 6 milyon 778 bin 835 TL. Toplamda 25 Milyon 414 Bin 535 TL'lik Tarımsal Destekleme Ödemeleri'ni bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.