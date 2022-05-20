Bakan Kirişci:  25 milyon 414 bin 535 TL'lik destekleme ödemelerini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kirişci:  25 milyon 414 bin 535 TL'lik destekleme ödemelerini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Kirişci:  25 milyon 414 bin 535 TL'lik destekleme ödemelerini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "25 Milyon 414 Bin 535 TL'lik Tarımsal Destekleme Ödemeleri'ni bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "25 Milyon 414 Bin 535 TL'lik Tarımsal Destekleme Ödemeleri'ni bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Bakan Kirişci, Tarımsal Destek Ödemeleri'ne ilişkin açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Kirişci, "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması Desteği; 18 milyon 635 bin 700TL. Kırsal Kalkınma Desteği; 6 milyon 778 bin 835 TL. Toplamda 25 Milyon 414 Bin 535 TL'lik Tarımsal Destekleme Ödemeleri'ni bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Türk Lirası, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title