Antalya'da Kuyumcuda Bıçaklı Soygun: 750 Bin TL Çalındı

ANTALYA'da 30-35 yaşlarındaki şüpheli, bıçakla girdiği kuyumcudan 750 bin TL değerinde 18 adet bilezik ile 14 bin lirayı alarak kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde yer alan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Üzerinde beyaz kıyafet ve şapkası olan şüpheli, pastanede yarım saat oturup, sigara içtikten sonra yan taraftaki kuyumcu dükkanına girip, bıçakla tehdit ettiği Hüseyin Topuz'dan (48) altınları istedi. 18 bilezik ile kasadaki 14 bin lirayı alan şüpheli, daha sonra iş yerinden çıkarak yaya olarak kaçtı. Hüseyin Topuz'un ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, Topuz'un ifadesine başvurduktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Gasp Büro Amirliği ve Kepez Suç Araştırma ekipleri, eşkalini belirlediği soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

'MADDİ ZARARIMIZ VAR'

Hüseyin Topuz'un kayınpederi Ali Dede, "Yayladan yeni geldim. Dükkanı açtıktan sonra gözlüklü biri elinde bıçakla içeriye girip, gasp olayını gerçekleştiriyor. 750 bin TL'ye yakın zararımız var. Bir miktar da para aldığını duydum" dedi. Soygun iş yerinin güvenlik kamerasına yansıırken, soruşturma sürüyor.