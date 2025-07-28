Amasya Merzifon Havalimanı Yılın İlk Yarısında 77 Bin Yolcuya Hizmet Verdi

Amasya Merzifon Havalimanı yılın ilk yarısında 77 bin 358 yolcuya hizmet sundu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Amasya Merzifon Havalimanı'nda bu yılın ocak-haziran döneminde 632 uçak iniş kalkış yaptı, 77 bin 358 yolcuya hizmet verildi.

Ayrıca, aynı dönemde Amasya Merzifon Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 725 ton olarak gerçekleşti.

Amasya Merzifon Havalimanı'nda geçen ay ise 14 bin 488 yolcu ağırlandı.