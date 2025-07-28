Amasya Merzifon Havalimanı Yılın İlk Yarısında 77 Bin Yolcuya Hizmet Verdi

Amasya Merzifon Havalimanı Yılın İlk Yarısında 77 Bin Yolcuya Hizmet Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Merzifon Havalimanı, 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 77 bin 358 yolcu taşıdı. Havalimanında aynı dönemde 632 uçak iniş kalkış yaptı ve kargo trafiği 725 ton olarak gerçekleşti.

Amasya Merzifon Havalimanı yılın ilk yarısında 77 bin 358 yolcuya hizmet sundu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Amasya Merzifon Havalimanı'nda bu yılın ocak-haziran döneminde 632 uçak iniş kalkış yaptı, 77 bin 358 yolcuya hizmet verildi.

Ayrıca, aynı dönemde Amasya Merzifon Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 725 ton olarak gerçekleşti.

Amasya Merzifon Havalimanı'nda geçen ay ise 14 bin 488 yolcu ağırlandı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
Sahnede talihsiz kaza! Jennifer Lopez iç çamaşırıyla kaldı

Sahnede talihsiz kaza! Eteği bir anda yere düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı! İşte ciğerlerimizi yakan o hain

İşte ciğerlerimizi yakan hainin benzin aldığı anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.