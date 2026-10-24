Akgün Altuğ, SATSO başkanlığına yeniden seçilerek üst üste üçüncü kez görev yapacak

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanlığına Akgün Altuğ yeniden getirildi.

SATSO hizmet binasında yapılan seçimde 88 meclis üyesi, yönetim kurulu başkanının belirlenmesi için oy kullandı.

Oy sayımında mevcut başkan Altuğ 45, diğer aday Yılmaz Dünya ise 43 oy aldı.

Yeniden başkanlığa seçilen Altuğ, üyelerin güven oyuyla üst üste üçüncü kez bu önemli görevi yürütecek olmaktan kıvanç duyduğunu kaydetti.

Yeni dönemi tecrübeleriyle şekillendireceklerini belirten Altuğ, "Artık sıra 20 bine yakın üyesi ve her geçen gün artan etkinliğiyle SATSO'muzun önünü daha da açacak projelerimizi üyelerimizin, iş dünyamızın ve şehrimizin hizmetine sunmaktır. Bize duyulan güvenin karşılığı olarak ortak akıl ve katılımcı yönetimin şehirdeki merkezi SATSO'muzun birleştirici gücünü, her alanda sorumluluk üstlenen kimliğini üst aşamaya çıkarmaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA