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Aile Bakanlığının "İyilik Var" platformuna bir ayda 20 bin gönüllü katıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının dijital gönüllülük platformu "İyilik Var"a bir ayda 20 bin vatandaş katıldı. Gönüllüler, 81 ilde oluşturulan 1088 iyilik alanındaki eğitim, çevre, sanat ve spor gibi etkinliklere katılabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, gönüllülük faaliyetlerine katılımın artırılması ve bireylerle kurumların toplumsal dayanışmaya katkı sunmasının sağlanması amacıyla hayata geçirilen "İyilik Var" ile bir ayda 20 bin vatandaş gönüllülük hareketine dahil oldu.

Bakanlık, sosyal hizmet alanındaki çalışmalara gönüllü katkısının artırılması ve gönüllülüğün sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık, dijital gönüllülük platformu İyilik Var'ı hayata geçirdi.

Vatandaşlar platform üzerinden, sosyo-kültürel, çevre, eğitim, sanat, spor, psikososyal, bilişsel-gelişimsel, eğlence ve bilim gibi çeşitli iyilik alanlarına dahil olabiliyor.

Platform aracılığıyla bireysel ve kurumsal gönüllülerin, Bakanlığın bağlı kuruluşları ve il müdürlükleri tarafından belirlenen ihtiyaç alanlarına yönelik etkinliklere katılması sağlanıyor.

Platformda, harita üzerinde iyilik alanlarının yoğunluğu illere göre farklı renklerle gösteriliyor. Bu kapsamda, 81 ilde toplam 1088 iyilik alanı oluşturuldu.

Platforma ilişkin bilgilere "www.iyilikvar.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA
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