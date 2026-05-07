Adıyaman'da çiftçilere ekipman desteği verildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, çiftçilere tarımsal ekipman desteği sağlandı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen, Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Meyve Üretim Alanlarında Mekanizasyon ve Sağlıklı Üretim Koşullarının Sağlanması Projesi" kapsamında çiftçilere yönelik ekipman dağıtım programı gerçekleştirildi.

Çiftçilere yüzde 50 hibeli 7 beygir gücünde dizel motorlu çapa makineleri ile zeytin silkeleme makinası desteği verildi.

Kaymakam Kadir Algın, programdaki konuşmasında, destekle tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, mekanizasyonun yaygınlaştırılması ve üreticilerin daha sağlıklı üretim koşullarına kavuşmasını hedeflediklerini söyledi.