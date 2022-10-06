ABD, FETÖ firarisi Kanter'in savunmasının alınması talebini reddetti Güncel Haberler Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na "hakaret" ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Enes Kanter'in yargılanmasına devam edildi. Öte yandan yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi. İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya yakalama kararı bulunan firari sanık Enes Kanter ile avukatı katılmadı. Duruşmada Türkoğlu'nu avukatı temsil etti. TALİMAT EVRAKI İPTAL EDİLDİ Sanık hakkında önceki celse yazılan yurtdışı talimat evraklarının dosyaya ulaştığını kaydeden mahkeme heyeti başkanı, ABD yetkililerince "yakın bir ihlal tehdidi ve teşviki olduğunu gösteren ek bilgi" olmaması nedeniyle Kanter'le ilgili istinabe (adli yardım) yoluyla savunmasının alınması talebinin yerine getirilemeyeceğinden talimat evrakının iade edildiğinin bildirildiğini açıkladı. Türkoğlu'nun avukatı, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi. İDDİANAMENİN DETAYLARI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kanter'in, TBF Başkanı müşteki Hidayet Türkoğlu'na "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Mahkeme, 24 Mart 2022'deki duruşmada yurt dışında bulunan sanık Kanter hakkında hazırlanan tercüme evrakının Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilerek savunmasının "istinabe" (adli yardım) yoluyla alınmasına karar vermişti. Kaynak: AA / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Hidayet Türkoğlu Spor Dünya Güncel Haberler

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