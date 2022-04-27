Ankara Büyükşehir Belediyesi 9 Bin 100 Çiftçiye 2 Milyon 500 Bin Kilogram Nohut Tohumu Dağıttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 25 ilçede 125 bin dekarlık alana ekim yapılmak üzere yaklaşık 9 bin 100 çiftçiye 2 milyon 500 bin kilogram 'nohut tohumu' dağıtımını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Çiftçilerimizin yüzündeki mutluluk, tarlalarındaki bereket her şeye bedel" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yerli üreticilere yönelik başlattığı nohut tohumu dağıtımını tamamladı. Son olarak Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde çiftçilik yapan üreticiler nohut tohumlarını teslim alırken Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"25 ilçemizde yaklaşık 9 bin 100 yerli üreticimize 2 milyon 500 bin kilogram nohut tohumu dağıtımımızı tamamladık. Çiftçilerimizin yüzündeki mutluluk, tarlalarındaki bereket her şeye bedel."

125 BİN DEKARLIK ARAZİYE NOHUT EKİLECEK

ABB, yaklaşık 9 bin 100 çiftçiye yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u ise çiftçi katkı paylı nohut tohumu desteği ile Başkent'in hem verimli topraklarını canlandırmayı hem de üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bu destekle 2 milyon 500 bin kilogram nohut tohumunu kent genelinde 125 bin dekarlık tarım arazisiyle buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ekonomisi kadar kent ekonomisini de kalkındırmayı hedefliyor.

"TRAKTÖRLER ÇALIŞMAYA BAŞLADI"

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından dağıtılan nohut tohumlarını teslim alan Haymanalı çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi'ne şöyle teşekkür etti:

Melik Koç: Büyükşehir Belediyemizin yaptığı bu yardımı büyük bir takdirle karşılıyorum. Şu anda nohut tohumlarımızı teslim aldık. Geçen sene kuraklık oldu, eğer çiftçilerimiz bu desteği almasaydı vatandaşlarımız çok zor durumda kalacaktı.

Özcan Kara: Haymana Dereköy mahallesinde, bu yapılan yardımlardan dolayı artık kendim ekiyorum, biçiyorum. Bayağı çiftçi oldum. Traktörüm evimin kapısının önünde yatıyordu ama şimdi çalışmaya başladı, gece gündüz tarlalarımı ekiyorum.

Niyazi Özak: Başkanımıza çok teşekkür ederiz, büyük bir katkı sağladı. Bizlere mazot verdi ve büyük bir yükten kurtardı. Yapılan zamlardan dolayı bu yardımı bu sene ben de almak zorunda kaldım.

Deniz Kurter: Haymana'da kadın çiftçi olarak kendim ekip biçiyorum. Normalde daha pahalıya gelecekti ama hibe ile daha ucuza mal etmiş olacağız.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ ÇİFTÇİYE CAN SUYU OLUYOR

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma desteklerinin önemine dikkat çekerek, "Ülkemizin zor günler yaşadığı bu dönemde çiftçilerimizin en büyük destekçisi Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Elmadağlı çiftçilerimiz Başkan Yavaş'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyor" dedi.

Elmadağ, Polatlı ve Gölbaşılı çiftçiler de nohut tohumu desteği sayesinde rahat bir nefes aldıklarını belirterek şunları söyledi:

Adem Dinç: Bugüne kadar mazot, buğday desteğinden faydalanmıştım, bugün de nohut tohumu alıyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum.

Faik Güler: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı kırsal kalkınma desteklerinin hepsinden faydalandım. Başkanımız Mansur Yavaş'tan Allah razı olsun.

Abdullah Şahin: Kırsal kalkınma destekleri ekonomimize çok büyük katkı sağlıyor. Bugüne kadar arpa ve akaryakıt desteğinden de yararlandım, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Veysel Ünal: Dışarından 15 bin liraya alacağımız nohudu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteği sayesinde bin 500 liraya alacağım.

Bahattin Bozkurt: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma desteklerinin çiftçilere ekonomik olarak çok büyük katkısı oluyor. Bu destekler olmasaydı tarlalarımız boş duracaktı ekim yapamayacaktık.

Tayfur Tekgül: Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilere çok büyük destek veriyor. Mazot desteğinden sonra bugün de nohut desteğinden faydalandım.

Ercan Aşkın: Başkanımızdan Allah Razı olsun. Köylüye muazzam desteklerde bulunuyor. Nohut desteği bir yandan arpa bir yandan buğday bir yandan mazot bir yandan. 60 yaşındayım, 60 senede ilk defa böyle bir yardımla karşılaşıyorum.

Murat Aslan: Her sene yapılan kırsal desteklerden faydalanıyorum. Şimdiye kadar böyle bir çalışmayı hiç görmedik. Çok memnunuz, teşekkür ederiz.

PİYASAYA GÖRE UYGUN FİYATLI VE KALİTELİ

Piyasaya göre nohut tohumu fiyatının uygun olduğunu ve bu desteğin sadece kendi ekonomilerini değil kent ekonomisini de canlandıracağını vurgulayan Çubuklu çiftçiler ise şöyle konuştu:

Orhan Erdoğmuş: Büyükşehir Belediyesi ne veriyorsa tüm desteklerinden faydalandım. Bu destekler bütçemize çok büyük katkı sağlıyor. Ben iki çuval tohuma 160 lira para verdim. Piyasadan alsan dünya para. Hiç nohut ekmiyordum Büyükşehir'in sayesinde ilk kez nohut ekeceğim.

Yasin Yıldır: Çiftçiye yönelik yapılan destekler gerçekten takdire şayan. 15 dönüme yetecek 300 kilo nohut... Bir çiftçi bunları ekerse çok güzel paralar kazanabilir. Senelerdir nohuttur, buğdaydır her türlü desteği yapıyorlar. Özellikle bizim gibi küçük çiftçiler namına iyi bir şey. Çiftçiye yapılan desteklerle, teşviklerle biz de ekebiliyoruz. Alım gücü zaten çok azaldı, bu destekler olmasaydı ekemeyecektik.

Erdal Cihan: Çiftçiye verilen fide ve tohum destekleri çok güzel oldu. Bu destekler sayesinde daha çok kişi ekiyor ve daha fazla verim alınıyor.

Hüseyin Eryılmaz: Bu destekleri çok iyi buluyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çok iyi bir şey yaptı çiftçiye. Allah bereket versin, işte katkı bu. Daha ne olsun.

Osman Kılıç: Büyükşehir Belediyesi'nin nohut desteği çok iyi oldu. Nohudun yanında mazot desteğini de almıştım. Ekonomimize bu desteklerin büyük katkısı oldu. 600 kilo nohut 3 bin lira olmuş. 300 kilo nohut tohumu ekeceğim. İşimizi görüyoruz. Allah razı olsun.

25 İLÇENİN TAMAMINDA DAĞITIM SONA ERDİ

Başkentli üreticilere 14 Nisan'da nohut tohumu desteğine başlayan Büyükşehir Belediyesi'nin tohum dağıtımında son durağı Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçeleri oldu.

25 ilçenin tamamında dağıtılan ve 26 Nisan'da sona eren tohum desteğinden yararlanan Kızılcahamamlı çiftçiler de şunları söyledi:

Ahmet Küçükateş: Bize gerçekten büyük bir katkısı oluyor bu desteklerin. Bugünün ekonomik şartlarında bize hediye gibi oldu.

Ayşe Ünver: Nohut desteğinden ilk kez yararlandım. Her açıdan faydalı olacağına inanıyorum.

Ali Bulut: Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği tüm desteklerden memnunum. Bugün nohut tohumları alacağım, inşallah ekeceğim ve ürün elde edeceğim. Geçen sene buğday tohumu ve sebze fidesi aldım. Ürünlerin bu kadar kaliteli olacağını ummamıştım. Tohumlar çok kaliteli çıktı, sebzeler çok sağlıklı çıktı. Ürünler bol bol verdi. Teşekkür ederiz.

İsa Emre: Geçen sene nohut almıştım oldukça fazla ürün elde ettim. Bu ürünleri kar ederek sattım. Çiftçiler için bu hizmetler çok faydalı oluyor. Bu sayede çiftçiler daha fazla ekim yapıyor ve gelir elde ediyor.