Tarım arazilerinin hak sahiplerine satışında başvuru ve ödeme süresi uzatıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışında başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; '7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' ile 'Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışında başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı. Bu güne kadar toplam 685 bin adet taşınmazın satışının gerçekleştirildiği, 955 bin hak sahibi vatandaşın tapularına kavuştuğu hatırlatılırken, pandemi nedeniyle başvuru ve ödeme sürelerini kaçıran 314 bin vatandaşın mağduriyet yaşamaması için başvuru ve ödeme süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığı kaydedildi.

?Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düzenleme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hazineye ait 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin düzenlemeyle vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını çözüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışında başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıyoruz" dedi. Bakan Kurum, ikinci paylaşımında ise, "Hazineye ait tarım arazilerinin kiralanması düzenlemesiyle de tarımsal üretimin devamlılığını sağlıyoruz. Hazineye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2019'dan önce üç yıl süreyle kullanan çiftçilerimize, ödedikleri ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralayacağız" ifadelerini kullandı.