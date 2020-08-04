Gümüşhane?de ot yangınında arazi küle döndü GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Yeşildere köyünde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Yeşildere köyünde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, yaklaşık 10 dönümlük ağaçlık arazi hasar gördü.

Kentte Yeşildere köyü, Ekşisu mevkisinde akşam saatlerinde, tarımla uğraşanlar, topladığı atık otları yakmak için ateşe verdi. Otların yandığı sırada, rüzgarın etkisiyle alevler, çevredeki tarım arazilerine sıçradı. Vatandaşlar, yangını söndürmekte başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, arazideki evlere sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, yaklaşık 10 dönümlük ağaçlık arazi hasar gördü.

Köy sakinlerinden Aslı Yağlıdere, evinin önünde oturduğu sırada alevleri fark ettiğini belirterek, ilk önce suyla müdahale ettiklerini ve itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle de alevlerin söndürüldüğünü söyledi.

Kaynak: DHA