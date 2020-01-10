: Guilherme hamlesi sonrasında Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Beşiktaş'a zehir zemberek sözler

10.01.2020 23:57 | Son Güncelleme: 11.01.2020 00:03

Beşiktaş, bonservisi Benevento'da bulnan ve Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı oyuncu Guilherme ile anlaştı. Bu gelişme sonrası Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TRT Spor'a bağlandı.

Gevrek, "Beşiktaş'tan herhangi bir kimse aramadı bizi. Ben bunu etik görmüyorum. Kiralık olarak oyuncu bizde bulunuyor. Beşiktaş'ın menajer ve Benevento ile de görüştüğünü biliyoruz. Olaylar hiç etik değil. Mesela Fenerbahçe bizden oyuncu aldı ve tüm olay boyunca bizim haberimiz vardı." dedi.

"BİZİ BEŞİKTAŞ'IN MUTLAKA ARAMASI LAZIMDI"

Gevrek, "Hukuken transfer olabilir ama ben yapılanları kesinlikle etik bulmuyorum. Bizi arayacaklarını söylediler ama hiç kimse aramadı. Biz oyuncuya izin verdik aslında. Biz 2 yıl kiralamıştık. Menajerlerle yaptığımız anlaşma var. Bizi Beşiktaş'ın mutlaka araması lazımdı." diye konuştu.

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