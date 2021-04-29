Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket!

Haberler.com / Buse Arslanoğlu - Haberler | Spor

Paris Saint-Germain ile Manchester City, geçtiğimiz gün Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadele sırasında PSG'li futbolcu Gueye, İlkay Gündoğan'a yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı. Senegalli futbolcunun bu hareketi futbolseverlerden de tepki çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mücadeleleri oynanırken, kupanın sahibine ulaşmasına az zaman kala heyecan da artmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün turnuvuda yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain ile Manchester City, Parc des Princes Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

CITY, 7 DAKİKADA MAÇI BİTİRDİ

Karşılaşmanın 15'inci dakikasında öne geçen PSG'nin maçı kazanması için bu gol yeterli olmadı. İngiliz devi, 64'üncü dakikada Kevin de Bruyne'nin golüyle skoru eşitlerken, 71'inci dakikada Mahrez'in ağlara gönderdiği topla birlikte öne geçti. Mücadele, Manchester City'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

GUEYE'DEN, İLKAY'A SERT MÜDAHALE

Karşılaşmanın 77'inci dakikasında ise Gueye, İlkay Gündoğan'a yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kartla oyun dışına atıldı. Senegalli oyuncunun, İlkay'ın ayak bileğine yaptığı müdahalenin ardından hakem Felix Brych, tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkardı.

Böylece Gueye, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda iki kırmızı kart gören Real Madridli Alvaro Arbeloa'nın ardından ikinci isim oldu. Senegalli futbolcu, bu hareketi nedeniyle sosyal medya üzerinden de tepki gördü.

GÜNDOĞAN, AYAĞININ İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Karşılaşmanın ardından kendisine sosyal medya üzerinden gelen mesajlara toplu yanıt veren Gündoğan ise kendisini merak edenlere teşekkür ederek durumunun iyi olduğunu belirtti.

Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket!
İspanya'daki seçimlerde sandık görevlisi tayin edilen Real Madridli Marcelo, Chelsea deplasmanında forma giyemeyecek
İspanya'daki seçimlerde sandık görevlisi tayin edilen Real Madridli Marcelo, Chelsea deplasmanında forma giyemeyecek
İtalyan ekibi Roma, yasakları çiğneyip tesise gelen binlerce taraftarının yaptığı uğurlamayı paylaşarak ülkeyi karıştırdı
İtalyan ekibi Roma, yasakları çiğneyip tesise gelen binlerce taraftarının yaptığı uğurlamayı paylaşarak ülkeyi karıştırdı
Buse Arslanoğlu
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Derya Yanık Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Altun Hülya Avşar Özcan Deniz Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 10:21:27. #1.14#

title