Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket!

Paris Saint-Germain ile Manchester City, geçtiğimiz gün Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadele sırasında PSG'li futbolcu Gueye, İlkay Gündoğan'a yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı. Senegalli futbolcunun bu hareketi futbolseverlerden de tepki çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mücadeleleri oynanırken, kupanın sahibine ulaşmasına az zaman kala heyecan da artmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün turnuvuda yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain ile Manchester City, Parc des Princes Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

CITY, 7 DAKİKADA MAÇI BİTİRDİ

Karşılaşmanın 15'inci dakikasında öne geçen PSG'nin maçı kazanması için bu gol yeterli olmadı. İngiliz devi, 64'üncü dakikada Kevin de Bruyne'nin golüyle skoru eşitlerken, 71'inci dakikada Mahrez'in ağlara gönderdiği topla birlikte öne geçti. Mücadele, Manchester City'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

GUEYE'DEN, İLKAY'A SERT MÜDAHALE

Karşılaşmanın 77'inci dakikasında ise Gueye, İlkay Gündoğan'a yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kartla oyun dışına atıldı. Senegalli oyuncunun, İlkay'ın ayak bileğine yaptığı müdahalenin ardından hakem Felix Brych, tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkardı.

Böylece Gueye, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda iki kırmızı kart gören Real Madridli Alvaro Arbeloa'nın ardından ikinci isim oldu. Senegalli futbolcu, bu hareketi nedeniyle sosyal medya üzerinden de tepki gördü.

GÜNDOĞAN, AYAĞININ İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Karşılaşmanın ardından kendisine sosyal medya üzerinden gelen mesajlara toplu yanıt veren Gündoğan ise kendisini merak edenlere teşekkür ederek durumunun iyi olduğunu belirtti.