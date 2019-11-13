Guardiola Bayern Münih'e dönecek iddiası

13.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:22

Alman Bild Gazetesi'nin haberine göre Bavyera ekibi rotasını eski teknik direktörü Pep Guardiola'ya çevirdi.

Manchester City'nin başında olan Guardiola'nın kontratı 2021'e kadar devam ederken Alman devi girişimlere başladı. Şu sıralarda yaşamlarını İspanya'da sürdüren Guardiola'nın ailesinin artık Manchester'da bulunmak istemediği ifade edildi.

"ANTRENMAN TESİSLERİNİ GEZDİ"

Hatta iddiaları bir adım daha öteye götüren Bild, ailenin halihazırda Münih'te bulunan evlerinde yaşamak istedikleri belirtti. Bild'in bir diğer çarpıcı iddiası ise Guardiola'nın birkaç ay önce Bayern Münih yönetimini ziyaret ettiği ve antrenman sahalarını yakından incelediği yönünde.

Guardiola'nın City'de mutsuz olduğunu düşünen Bayernli yöneticiler, gelecek yaz için sözleşme imzalamaya kesin gözüyle bakıyor. Bayern'deki önceki 3 yıllık döneminde Guardiola tam 7 kupa kazanmıştı. (Milliyet)