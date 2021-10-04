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Ortalık karışacak! GS TV spikeri Ebru Gürsoy'dan canlı yayında Rize Başkanı'na olay sözler

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray Televizyonu'nda spiker Ebru Gürsoy, Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın açıklamalarına gönderme yaptı. Gürsoy, "Malum takımı Rize'ye gömmemiz lazım dedi. Kim kimi gömdü? Türkiye'nin en büyük markasıyız. Aklının köşesinde dursun. Bir başkana yakışır şekilde davransın" dedi.

Galatasaray ile Rizespor arasındaki Oğulcan Çağlayan krizi, iki camia arasında büyük gerginliklere sebep oldu. Karşılıklı sert açıklamalar yapıldı. GS TV spikeri Ebru Gürsoy da 3-2 biten maçın ardından ağır göndermeler yaptı.

GS TV spikeri Ebru Gürsoy'dan canlı yayında Rize Başkanı'na olay sözler

"AKLININ KÖŞESİNDE DURSUN"

Ebru Gürsoy, "Malum takımı Rize'ye gömmemiz lazım' dedi. Kim kimi gömdü? Malum dediği Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray'dır. Türkiye'nin en büyük markasıdır. Aklının köşesinde dursun. Bir başkana yakışır şekilde davransın" ifadelerini kullandı, sosyal medya karıştı. Galatasaraylılar, Gürsoy'un açıklamalarına destek verdi.

Ortalık karışacak! GS TV spikeri Ebru Gürsoy'dan canlı yayında Rize Başkanı'na olay sözler
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Haber: Ortalık karışacak! GS TV spikeri Ebru Gürsoy'dan canlı yayında Rize Başkanı'na olay sözler - Haberler Spor
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