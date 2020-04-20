Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 370,7 liradan işlem görüyor Geçen haftayı 375,3 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 370,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 609 lira, cumhuriyet altını da 2.486 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 375,3 liradan tamamladı. Yeni haftaya da düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 370,7 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 609 lira, cumhuriyet altını da 2.486 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.675 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA 365 LİRA DESTEK OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisine yönelik olumlu haber akışının risk algısını görece azalttığını ve altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını ifade etti. Bugün yurt dışında Euro Bölgesi'nde dış ticaret verileri ile Kovid-19 salgınına ilişkin haberlerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 dolar, gram altında ise 365 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA