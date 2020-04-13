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Ekonomi

Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, 369,6 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın şu sıralar 368,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 605 lira, cumhuriyet altını da 2.480 liradan satılıyor.

13.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:29
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Cuma günü, ons fiyatındaki sınırlı düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 362,7 liradan tamamladı. Haftaya yükselişle başlayan gram altın, 369,6 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın, saat 11.05 itibarıyla 368,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 605 lira, cumhuriyet altını da 2.480 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.691 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 350-380 LİRA ARALIĞI TAKİP EDİLECEK'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının onsunda 1.660-1.700 dolar aralığının, gram altında ise 350-380 lira aralığının takip edileceğini söyledi.
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kaynak: AA

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