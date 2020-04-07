Gram altın 357 lira seviyelerinde Altının gram fiyatı, 364,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 357 lira seviyesinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, 364,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 357 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 3,4 artışla 361,9 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 364,1 lira ile rekor seviyeyi görmesinin ardından düşüşe geçti ve saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 357 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 586 lira, Cumhuriyet altını da 2.392 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise Asya piyasalarında 1.674 doları görmesinin ardından düşüşe geçerek, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 1.651 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ivme kaybetmesinin risk iştahını görece artırdığını ve bu durumun altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını belirtti.

Bugün, veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, Kovid-19'a ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.620 doların destek, 1.675 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 350 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

Kaynak: AA