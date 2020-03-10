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Kapalıçarşı, Ekonomi

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 327,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 532 lira, cumhuriyet altını da 2.180 liradan satılıyor.

10.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:49

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan ve 338,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 331,5 liradan tamamladı. Bugüne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 327,7 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 532 lira, cumhuriyet altını da 2.180 liradan satılıyor. Güne 1.680 dolardan başlayan altının ons fiyatı, küresel piyasalarda artan risk iştahıyla 1.649 dolar seviyesine kadar gerilemesinin ardından kayıplarını görece telafi ederek şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 1.661 dolar seviyesinde dengelendi.

'GRAM ALTINDA 315-330 LİRA BANDI ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve dün yaşanan petrol şoku sebebiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını kaydetti. Finansal istikrarı korumak amacıyla merkez bankalarının genişlemeci para politikasına yöneldiğine dikkati çeken analistler, bu durumun altın fiyatlarını yukarı yönde desteklediğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını belirtti.

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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kaynak: AA

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İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

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