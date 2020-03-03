: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

03.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:59

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 314,5 liradan tamamladı. Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 319,1 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 519 lira, cumhuriyet altını da 2.123 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 1.596 dolar seviyesinde dengelendi.

'GRAM ALTINDA 315-330 LİRA BANDI ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası negatif etkilerini azaltmak için merkez bankalarının faiz indirimine gideceği beklentisinin, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti. Teknik açıdan altının onsunda 1.625 doların direnç, 1.575 doların destek konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

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