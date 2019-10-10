Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

10.10.2019 11:04

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,7 artışla 284,2 liradan tamamladı. Altının gramı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 285 liradan işlem görüyor.

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Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 464 lira, cumhuriyet altını da bin 899 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla bin 509 dolardan işlem görüyor.

'GRAM ALTINDA 287 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, gelecek hafta yürürlüğe girecek ABD'nin Çin ürünlerine getirdiği ek gümrük tarifelerinin, bugün Washington'da başlayacak müzakerelerin ilk bölümünde görüşüleceği ve ertelenmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılabileceği beklentilerinin küresel risk iştahını artırdığını ifade etti. Artan risk iştahına paralel altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketin gözlemlenebileceğini ifade eden analistler, ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 490 doların destek, bin 510 ve bin 525 dolar seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 287 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA