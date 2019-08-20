Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte güncel rakamlar

20.08.2019 10:48

Gram altın, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar/TL'de yaşanan artışa paralel yüzde 0,7 değer kazancıyla 272,9 liradan tamamladı. Güne, değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 274,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 450 lira, cumhuriyet altını bin 836 liradan satılıyor. Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla bin 499 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 492 DOLAR DESTEK KONUMUNDA'

Analistler, Euro Bölgesinden gelen teşvik sinyalleriyle birlikte küresel ekonomide görece risk algısının azaldığını belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde yol katedilmesi halinde altın fiyatlarında geri çekilmenin devam edebileceğini söyledi. Teknik açıdan ons altında bin 492 doların destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bin 510 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA