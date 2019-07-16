Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Cuma günü altının ons fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişe paralel yüzde 1,7 değer kazanan gram altın, haftayı 260,3 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 259,4 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 423 lira, cumhuriyet altını bin 732 liradan satılıyor. Asya piyasalarında hafif satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle bin 412,9 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 425 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün İngiltere'de işsizlik rakamları, Euro Bölgesi'nde dış ticaret verileri, ABD'de ihracat ve ithalat fiyat endeksleri ile perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında bin 400 doların destek, bin 425 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA