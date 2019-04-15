Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Cuma günü dolar kurundan bulduğu destekle 242,4 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 primle 239,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,29 primle 240,3 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 391 lira, Cumhuriyet altını bin 603 liradan satılıyor. Asya piyasalarında haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,17 azalışla bin 288 dolardan işlem görüyor.

"ONS ALTINDA YÜKSELİŞLER BİN 307 DOLARA KADAR SÜREBİLİR"

AA Finans Analisti İslam Memiş, açıklanan ABD verilerinin olumlu gelmesi, dolar varlıklarının toparlanması ve küresel risk iştahının azalmasının uluslararası piyasalarda altın talebini azaltığını belirterek, "Bu sebeple altının ons fiyatı bin 285 dolara geriledi. Bu hafta ons altın bin 285 dolar seviyesini aşağı yönlü kırılırsa düşüşler bin 278 dolara kadar, bin 292 doların üzerinde tutunması durumunda ise yükselişler bin 307 dolara kadar sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

'GRAM ALTINDA HEDEF 247 LİRA'

Yurt içi piyasalarda dolar kurunun güçlü duruşu, altının gram fiyatında gerilemenin sınırlı kalmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, gram altında 237 liranın aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşlerin 233 liraya kadar devam edebileceğini, 241 liranın yukarı kırılması durumunda ise 247 liranın hedef olabileceğini bildirdi.

Memiş, bugün yurt içinde işsizlik yurt dışında ise New York Fed imalat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

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Kaynak: AA