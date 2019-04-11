Altın Fiyatları Uçuşa Geçti! İşte Güncel Rakamlar

Dün yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 değer kazancıyla 238,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 değer kazancıyla 239,3 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 393 lira, Cumhuriyet altını bin 605 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,31'lik yükseliş sonrası bugün Asya piyasalarında bin 307 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

'GRAM ALTINDA 240 LİRA ÜZERİ GÜNDEME GELEBİLİR'

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve ertelenen Brexit tarihinin altın fiyatlarının yükselişini sınırladığını belirterek, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında bin 307 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin üzerinde kapanış olması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 240 lira üzerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: AA