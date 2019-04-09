Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Dün yurt içinde dolar kuru, yurt dışında ise altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle yüzde 1,6 değer kazanan gram altın, günü 237,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 değer kaybıyla 235,8 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 385 lira, Cumhuriyet altını bin 578 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,47'lik yükseliş sonrası bugün Asya piyasalarında bin 298 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

PİYASALAR DÜNYA GÜNDEMİNE ODAKLANDI

AA Finans Analisti İslam Memiş, uluslararası piyasalarda dün etkili olan tepki alımlarının altının ons fiyatında yükselişe neden olduğunu belirterek, yurt içinde ise dolar kurunun altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Altının ons fiyatında yükseliş trendinden bahsedebilmek için bin 307 dolar direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Memiş, Brexit gelişmeleri, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri ve Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonunun (IMF) gerçekleştireceği yıllık bahar toplantısından gelecek haberlerin takip edileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA