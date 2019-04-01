Gram Altın 232 Lira Seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 232,2 lira seviyesinde dengelendi.



Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle 236,5 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 primle 230,9 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,56 primle 232,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 382 lira, Cumhuriyet altını 1.557 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,15 azalışla 1.290,18 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, teknik olarak altının ons fiyatının 1.287 dolar, altının gram fiyatının ise 230 liranın üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirterek, "Bu seviyelerin güçlü destek seviyeleri olduğunu düşünüyoruz. Altın fiyatları, haftayı bu seviyelerin altında tamamlamak istemeyebilir." ifadelerini kullandı.

Memiş, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA