Göztepe, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı!
Göztepe, evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü Serdar Gürler'den gelirken, Malatyaspor'un golünü Gökhan Töre kaydetti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Göztepeli Alpaslan ve Malatyalı Eren Tozlu kırmızı kart gördü.
Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Yeni Malatyaspor'u sahasında konuk etti. Arda Kardeşler'in yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Göztepe'nin golünü 9. dakikada Serdar Gürler kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golü ise 83. dakikada penaltıdan Gökhan Töre'den geldi.
MAÇ SONU 2 KIRMIZI KART ÇIKTI
Öte yandan maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Bu gerginlik sonrası Hakem Arda Kardeşler Göztepeli Alpaslan Öztürk ile Yeni Malatyalı Eren Tozlu'ya kırmızı kart gösterdi. Milli aradan sonra Göztepe, Alanyaspor'a konuk olacak. Malatyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Haber Videosu: Göztepe, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı!