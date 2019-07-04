Göztepe, Pro Elite League'de şampiyon oldu!

Türkiye'de sadece resmi takımların yer aldığı ilk FIFA Pro Clubs ligi olma özelliğini taşıyan Pro Elite League'de ilk şampiyon belli oldu. Dün akşam oynanan maçlarda Mersin İdman Yurdu'nu 3-0 ve Sangal Esports'u 4-0'la geçen Göztepe Gaming, son hafta maçları öncesinde şampiyonluğunu ilan etti. İkinci sıradaki Digital Stars Esport ile arasındaki farkı 11'e çıkaran Göztepe Gaming, Digital Stars'ın bugün oynayacağı iki maçtan 6 puan çıkarması durumunda dahi son haftaya 5 puan farkla gireceği için şampiyonluğu garantilemiş oldu.

"ŞAMPİYONLUK İPİNİ GÖĞÜSLEMEK GURUR VERİCİ"

Ligin Twitch kanalında yayınlanan maçları 1091 tekil izleyici takip ederken, maç sonrası Göztepe Gaming oyuncuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı. Şampiyon takımın hem koçluğunu hem de kaptanlığını üstlenen Güngör Akbaböz, maç sonu yaptığı açıklamalarda "Pro Elite League'de şampiyonlukipini göğüslemek Göztepe Gaming olarak gurur verici. Bu güzel organizasyona imza atan herkese teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca sevgili Espor menajerimiz Tolga Atalay'a her an bize destek verip yanımızda olduğu için teşekkürü borç bilirim" ifadelerini kullandı.

Katılacak yeni takımların da duyurulacağı Pro Elite League'de 2. sezonun, Eylül ayında piyasaya sürülecek olan FIFA 20 oyunuyla birlikte Ekim ayının sonlarında başlaması bekleniyor.