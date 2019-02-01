Göztepe'nin Geçen Sezon Transfer Etmekten Vazgeçtiği Oyuncu, 20 Milyon Euroya Barcelona'ya Gitti

Türkiye hareketli ve heyecanlı günlerin ardından devre arası transfer dönemini kaparken, bir gün önce tüm dünya Barcelona'nın genç bir oyuncu ile yaptığı sözleşme ile şaşkına döndü. Katalan ekibi yıldızlarla dolu kadrosuna 18 yaşındaki Kongolu Merveil Ndockyt'u kattı.

Barcelona, genç yıldızın kulübü Getafe'ye 20 milyon euro bonservis bedeli öderken, bu transfer Göztepe'de de büyük hayal kırıklığına neden oldu.

350 BİN EUROYA ANLAŞILMIŞTI

İzmir Kulübü, 2017'de o dönemin teknik direktörü Tamer Tuna'nın tavsiyesi ve isteği üzerine genç futbolcuyu imza için şehre getirmişti. Transferi için Arnavutluk kulübü FK Tirana ile 350 bin euro bonservisle anlaşma da sağlanmıştı. Ancak Göztepe Başkanı Mehmet Sepil prensipte anlaşma sağlanmasına rağmen bu transferden vazgeçmişti.

20 MİLYON EURO TRANSFER OLDU

Bu gelişme sonrasında Merveil Ndockyt, İspanyol ekibi Getafe'nin yolunu tuttu ve 1,5 yıllık sürede değerini 20 milyon euroya yükseltip, Barcelona'ya transfer oldu. Böylece Göztepe avucunun içindeki büyük bir yıldızı kaçırırken, kulüp için çok büyük sayılabilecek önemli bir gelirden de oldu.

(Yeni Şafak)