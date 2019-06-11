Göztepe, Manuel Fernandes transferinde mutlu sona yakın
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Portekizli yıldız oyuncu Manuel Fernandes ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Göztepe, Türkiye'ye dönmek ve tekrar Süper Lig'de forma giymek isteyen Manuel Fernandes ve menajeri ile yapılan görüşmeler sonucunda büyük ölçüde anlaşma sağladı. Göztepe kaptanı Beto'nun vatandaşı Fernandes'in transferinde etkin rol oynadığı öğrenilirken, Göztepe yönetiminin bu transferi bitirmek için tüm fedakarlığı yapacağı öğrenildi.
GÖZTEPE'NİN PROJELERİ ANLATILDI
Göztepe'nin ve projelerin anlatıldığı görüşmede Fernandes'in de Göztepe'de forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılarda, Mehmet Sepil'in Fernandes transferini yeni stat ile birlikte taraftara hediye olarak sunmak istediği de gelen bilgiler arasında.
(TRT Spor)
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Göztepe seneye şampiyon diyebiliriz:)Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Ne projesi var göztepenin?tek projesi ligde kalmakCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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Bu sene zar zor ligde kaldın göz göz. Seneye ligden düşmeyi kafaya koydunuz galiba, la bu herif bütçeyi çökertir, bu neyin kafası?!Cevap Yaz 3 3 Yayından KaldırTAM35: Süperlig te kaç tane borçsuz takım var bir araştır öyle konuş. . . Para var Allah''a çok şükür. . . Stadımızı bekledik. .Yayından Kaldır
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Büyük takımlara gelmedi göztepeye mi gelcekmiş kamilCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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