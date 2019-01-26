Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 Maçlık Cezasını Tamamladı

Süper Lig'in 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10 maç men cezası verdiği Fatih Terim, Göztepe maçıyla tekrar takımının başına döndü. Tecrübeli teknik adam ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada görev yapamamıştı.

SEMİH KAYA YEDEK KULÜBESİNDE YER ALDI

Terim, ligde 6-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde zorunlu bir değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Younes Belhanda'nın yerine Selçuk İnan, takımıyla sahaya çıktı. Galatasaray'ın Çekya ekibi Sparta Prag'dan kiraladığı eski futbolcusu Semih Kaya da yedek kulübesinde yer aldı.

Kaynak: AA