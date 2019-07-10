Göztepe Eren Derdiyok ile anlaştı

Göztepe Kulübü, Galatasaray'dan ayrılan tecrübeli golcüyle 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Güncel piyasa değeri 600 bin euro olan 31 yaşındaki golcü oyuncu, Galatasaray'a 2016 yılında 4 milyon euro bedelle Kasımpaşa'dan transfer olmuştu.

İzmir temsilcisi Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon sözleşmesi biten Yasin Öztekin'i bir önceki sezon da yine sözleşmesi biten Sabri Sarıoğlu'nu transfer etmişti.