Göztepe Eren Derdiyok ile anlaştı
Göztepe Kulübü, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren golcü oyuncu Eren Derdiyok ile anlaştı.
Göztepe Kulübü, Galatasaray'dan ayrılan tecrübeli golcüyle 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
Güncel piyasa değeri 600 bin euro olan 31 yaşındaki golcü oyuncu, Galatasaray'a 2016 yılında 4 milyon euro bedelle Kasımpaşa'dan transfer olmuştu.
İzmir temsilcisi Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon sözleşmesi biten Yasin Öztekin'i bir önceki sezon da yine sözleşmesi biten Sabri Sarıoğlu'nu transfer etmişti.
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