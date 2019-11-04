Göztepe, İlhan Palut'a emanet!

Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, son olarak Hatayspor'u çalıştıran İlhan Palut'u takımın başına getirdi.

04.11.2019 20:00
Göztepe, İlhan Palut'a emanet!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'la anlaştı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Teknik direktör İlhan Palut ve ekibinin yarınki antrenmanda takımın başında olacağı belirtildi.

HATAYSPOR'U 2. LİG'DEN 1. LİG'E TAŞIMIŞTI

Teknik direktörlük kariyerine 2016-2017 sezonunda Hatayspor'da başlayan 43 yaşındaki İlhan Palut, Hatayspor'u TFF 2. Lig'den 1. Lig'e taşımıştı. Palut, bu sezon 6. haftadan sonra Hatay ekibiyle yollarını ayırmıştı.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 10 hafta sonunda topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

VİDEO: Göztepe, İlhan Palut'a emanet!
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YORUMLAR (1)

  • MALATYASPORLU:
    GÖZTEPE GALİBA KÜME DÜŞMEYİ GÖZE ALMIŞ Kİ BÖYLESİNE SIRADAN ADI SANI DUYULMAMIŞ TEK TECRÜBESİ HATAYSPORU 2. LİGDE ŞAMPİYON YAPMAK OLAN BİRİNİ HOCA OLARAK ALMIŞ! BU ADAMIN SÜPER LİGİ KALDIRACAK KAPASİTESİNİN OLDUĞUNU SANMIYORUM. . ?
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