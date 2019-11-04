Göztepe, İlhan Palut'a emanet!

04.11.2019 20:00

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'la anlaştı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Teknik direktör İlhan Palut ve ekibinin yarınki antrenmanda takımın başında olacağı belirtildi.

HATAYSPOR'U 2. LİG'DEN 1. LİG'E TAŞIMIŞTI

Teknik direktörlük kariyerine 2016-2017 sezonunda Hatayspor'da başlayan 43 yaşındaki İlhan Palut, Hatayspor'u TFF 2. Lig'den 1. Lig'e taşımıştı. Palut, bu sezon 6. haftadan sonra Hatay ekibiyle yollarını ayırmıştı.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 10 hafta sonunda topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA