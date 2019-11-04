Göztepe, İlhan Palut'a emanet!
Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, son olarak Hatayspor'u çalıştıran İlhan Palut'u takımın başına getirdi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'la anlaştı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Teknik direktör İlhan Palut ve ekibinin yarınki antrenmanda takımın başında olacağı belirtildi.
HATAYSPOR'U 2. LİG'DEN 1. LİG'E TAŞIMIŞTI
Teknik direktörlük kariyerine 2016-2017 sezonunda Hatayspor'da başlayan 43 yaşındaki İlhan Palut, Hatayspor'u TFF 2. Lig'den 1. Lig'e taşımıştı. Palut, bu sezon 6. haftadan sonra Hatay ekibiyle yollarını ayırmıştı.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 10 hafta sonunda topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.
VİDEO: Göztepe, İlhan Palut'a emanet!