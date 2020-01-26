Göztepe - Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım...
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Göztepe'nin yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ilk maç olma özelliği taşıyan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Geçtiğimiz hafta lider Demir Grup Sivasspor'a yenilerek büyük yara alan ve hafta içi teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, kritik deplasmanda mutlak 3 puan hedefliyor.
YENİ STATTA İLK MAÇ
Göztepe ise yeni evi Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçta kazanarak, binlerce taraftarına 3 puan hediye etmek istiyor.
Saat 16:00'da başlayan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler;
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome
BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Necip, Diaby, N'Koudou, Boyd, Burak