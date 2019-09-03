Göztepe, Atınç Nukan'ı transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Alman ekibi Leipzig'de oynayan Atınç Nukan'ı transfer etti.
Süper Lig'de Göztepe'nin dün transfer döneminin son saatlerinde kadrosuna kattığı stoper Atınç Nukan'a lisans çıkarıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, dün anlaşma sağlanan Atınç Nukan ile Almanya Futbol Federasyonundan gelen resmi evrak neticesinde bugün 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'TAN LEİPZİG'E GİTMİŞTİ
2010 yılında Beşiktaş forması ile profesyonel futbol hayatına başlayan Atınç, Beşiktaş ve Çanakkale Dardanel formaları giydikten sonra 2015-2016 sezonunda Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu.