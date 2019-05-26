Göztepe, Ankaragücü'nü 2-1 Yenerek Süper Ligde Kaldı
Süper Ligin 34. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek ligde kaldı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Alpaslan Öztürk ve Deniz Kadah kaydetti.
Spor Toto Süper Ligin 34. haftasında Göztepe, evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadeleyi Göztepe 2-1 kazandı. Puanını 38'e çıkaran sarı-kırmızılı takım, ligi 15. sırada bitirdi ve Süper Ligde kaldı.
DENİZ KADAH GÖZTEPE'YE HAYAT VERDİ
Göztepe'nin gollerini 15. dakikada Alpaslan Öztürk ve 84. dakikada penaltıdan Deniz Kadah kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü 72. Pazdan'dan geldi.
MAÇIN SON ANLARINDA GERGİNLİK
Öte yandan karşılaşmanın 89. dakikasında iki takımın yedek kulübeleri arasında çıkan tartışmanın ardından hakem Cüneyt Çakır, Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ı tribüne gönderdi.
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