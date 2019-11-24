Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti!

24.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:16

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Karşılaşma İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 67. dakikada Andre Castro kaydetti.

GÖZTEPE 2. DEPLASMAN GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sezon ligde 2. kez deplasman galibiyeti alan Göztepe puanını 16'ya yükseltti. Alanyaspor ise bu sezon ligde ilk kez arka arkaya iki hafta mağlup olarak 19 puanda kaldı. Alanyaspor önümüzdeki hafta Ankaragücü'nü konuk edecek. Göztepe ise Fenerbahçe ile karşılaşacak.