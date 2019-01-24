Göztepe, Sporting Lizbon Forması Giyen Lumor Agbenyenu'yu Kiraladı

Berkan Emir'in dışında sol beki bulunmayan Göztepe, bu bölgeyi Ganalı Agbenyenu'yla güçlendirdi. İzmir temsilcisi, Sporting Lizbon'da forma giyen 22 yaşındaki Lumor Agbenyenu'yu sezon sonuna kadar satış opsiyonuyla birlikte kiraladı.

PORTO'DA DA FORMA GİYDİ

Agbenyenu, Wassaman United, Porto, Portimonense ve 1860 Münih'te de forma giydi.

Kaynak: İHA