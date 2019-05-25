Beşiktaş, Dorukhan Toköz İçin Kapıyı 10 Milyon Eurodan Açacak
Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz için İtalyan ve İngiliz kulüplerinin ilgisi sürüyor. Beşiktaş yönetimi, genç futbolcu için kapıyı 10 milyon eurodan açmayı düşünüyor.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. İngiliz ve İtalyan medyalarında bu futbolcuyla ilgili olarak haberler çıkarken, Beşiktaş yönetimine şu ana kadar gelen resmi bir teklif olmadı. Siyah-beyazlılar da Dorukhan için gelecek olan teklifleri beklemeye aldı.
İTALYAN KULÜPLERİ DEVREDE
Zira Fransa ve İzlanda ile oynanacak olan maçların kadrosuna davet edilen Dorukhan Toköz'ün, milli forma altında, süre alması halinde göstereceği performans da, bu futbolcu için gelecek teklifleri etkileyecek. Dorukhan için özellikle İtalyan kulüplerinin 7 milyon euroluk teklifte bulunacağının haberleri çıksa da, yönetim bu futbolcu için 10 milyon Euro'dan kapıyı açmayı düşünüyor.
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buBU BJK YÖNETİMİ TARAFTARA YILDIZ OYUNCU SEYRETTİRMEMEYE YEMİNLİ İŞLERİ GÜÇLERİ NEMALANMAK, RAHAT BIRIKIN ŞU KULÜBÜ PARANIZIDA HİZMETİNİZİDE İSTEMİYORUZ DEFOLUN. . . DORUKHAN BJK DA KALACAKCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu çocuk porto da olsa en az 40 milyon euro idi.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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DORUKHAN I SATAN BEŞİKTAŞ I SATAR. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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dorukhan kim?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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50 milyonCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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