Gonzalo Higuain karantinadan kaçtı, İtalya'ya dönmüyor! İtalya Ligi ekiplerinden Juventus'un Arjantinli yıldızı Gonzalo Higuain ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İtalya Ligi ekiplerinden Juventus'un Arjantinli yıldızı Gonzalo Higuain ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Futbolcunun, koronavirüs korkusu yaşadığı ve İtalya'ya dönmek istemediği gündeme geldi.

JUVENTUS İLE İLGİLİ HIGUAIN İDDİASI

Önümüzdeki haftalarda İtalya'da da yeniden futbol maçlarının başlaması için antrenmanlar yapılacak. Ancak; muhtemelen o Juventus antrenmanlarında bir isim eksik olacak: Gonzalo Higuain!

İTALYA'YA DÖNMEYE KORKUYOR

İtalyan basınının haberine göre; Arjantinli futbolcu şu anda ülkesinde. İtalya'ya dönmeyi de düşünmüyor. Çünkü Higuain, İtalya'ya dönerse koronavirüse yakalanabileceğini düşünüyor.

KARANTİNADAN KAÇMIŞTI

2021 yılına kadar Juventus ile sözleşmesi bulunan ve bu sezon 34 maçta 8 gol 8 asist üreten golcü futbolcu, takımın önemli parçalarından biri. Geride bıraktığımız dönemde karantinadayken, kural ihlali yapan Higuain ise dikkat çekici bir ifade kullanmıştı.

Higuain, "Annemiz, dünyadaki birçok insan gibi 'kanser' denen bir hastalık ile mücadele ediyor. Belli ki annemin sağlık durumu kimsenin umrunda değil. İnsanların şu durumda umursadığı tek şey Higuain'in ismini geçirmek" dedi.(Ajansspor)