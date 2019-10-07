Gol sevinci olay olan Mbaye Diagne: Bardak boştu

07.10.2019 20:28

Belçika Ligi'nin 10. haftasında Club Brugge, sahasında Gent'i konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0 kazandı. Galatasaray'ın Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne sonradan oyuna girip 1 gol kaydetti.

SENEGALLİLERDEN BÜYÜK TEPKİ

27 yaşındaki yıldız ismin gol sevinci sırasında taraftarın içkisini yudumlaması, gündem olmuştu. Senegalliler içki içen Diagne'ye "Şeytan" yakıştırması yaparken, başarılı oyuncu bu iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

"BANA ŞEYTAN DEMEYE DEVAM EDEBİLİRLER"

Diagne, "Bana bira içtiğimi ve şeytan olduğumu söyleyenler buna devam edebilirler. Fakat o bardak boştu. Hiçbir şey içmedim." dedi.