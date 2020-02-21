Göktuğhan Argın, Ali Koç'a sorduğu soru nedeniyle tazminatsız işten çıkarılmak istendiğini söyledi

21.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:56

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısında, 'şike kumpası'yla ilgili soru soran A Spor muhabiri Göktuğhan Argın'ın işine 'tazminatsız' son verilmek istendiği ortaya çıktı.

Argın toplantıda, "Fenerbahçe'ye şike kumpası yapıldığı dönemde bazı dosyaları gördüm. FETÖ'cü bir polisin ifadesi vardı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın durduğu yerde durursa bir gün o burada olacak, o yargılanacak diye tehditte bulunmuştu. Bu tavrı düşündüğünüzde uyuyan hücreler size karşı hareket etmiş olabilir mi? Konuya dair suç duyurusunda bulunacak mısınız?" diye sormuştu.

Bu soruya, Koç, "Çalıştığın kanal gibi fantastik bir soru" karşılığını vermişti.

"KURUMU ZOR DURUMDA BIRAKACAK SORU SORDUĞUM GEREKÇESİYLE ÇIKARILACAĞIM"

Gelişmelerin ardından genç muhabir, Twitter adresinden açıklamalarda bulundu. Argın, sosyal medya hesabından "Dün Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un düzenlemiş olduğu basın toplantısına katılıp kurumu zor durumda bırakacak soru sorduğum gerekçesiyle hukuk kurallarına uymayan bir usulle A Spor'daki işime tazminatsız son verilmek istendiği tarafıma söylendi" açıklamasını yaptı.

Argın, A Spor'daki bir programda sunucu Setenay Cankat ile yayında kavga etmiş ve program bitmeden stüdyodan gönderilmişti.