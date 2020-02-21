Göktuğhan Argın, Ali Koç'a sorduğu soru nedeniyle tazminatsız işten çıkarılmak istendiğini söyledi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısında soru soran A Spor muhabiri Göktuğhan Argın'ın işine 'tazminatsız' son verilmek istendiği ortaya çıktı. Argın, gerekçenin "kurumu zor durumda bırakacak soru sormak" olduğunu belirtti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısında, 'şike kumpası'yla ilgili soru soran A Spor muhabiri Göktuğhan Argın'ın işine 'tazminatsız' son verilmek istendiği ortaya çıktı.
Argın toplantıda, "Fenerbahçe'ye şike kumpası yapıldığı dönemde bazı dosyaları gördüm. FETÖ'cü bir polisin ifadesi vardı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın durduğu yerde durursa bir gün o burada olacak, o yargılanacak diye tehditte bulunmuştu. Bu tavrı düşündüğünüzde uyuyan hücreler size karşı hareket etmiş olabilir mi? Konuya dair suç duyurusunda bulunacak mısınız?" diye sormuştu.
Bu soruya, Koç, "Çalıştığın kanal gibi fantastik bir soru" karşılığını vermişti.
"KURUMU ZOR DURUMDA BIRAKACAK SORU SORDUĞUM GEREKÇESİYLE ÇIKARILACAĞIM"
Gelişmelerin ardından genç muhabir, Twitter adresinden açıklamalarda bulundu. Argın, sosyal medya hesabından "Dün Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un düzenlemiş olduğu basın toplantısına katılıp kurumu zor durumda bırakacak soru sorduğum gerekçesiyle hukuk kurallarına uymayan bir usulle A Spor'daki işime tazminatsız son verilmek istendiği tarafıma söylendi" açıklamasını yaptı.
Argın, A Spor'daki bir programda sunucu Setenay Cankat ile yayında kavga etmiş ve program bitmeden stüdyodan gönderilmişti.
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FENERBAHÇE AĞIR TAŞTIR ALTINDA EZİLİRSİNİZ A HABER VE KABZIMAL ERMAN HADİNİZİ FAZLASIYLA AŞİYOSUNUZCevap Yaz Yayından Kaldır
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Türkugaz grubunun medya ayagini asla savunmuyorum. Sana gelince; Sen bu sekilde Twiet atiyorsan kogulmayi birak aslinda sürgün edilmelisin. Ne olursa olsun herkesin ekmegini yedigi yere saygisi olmali. Senin o soruyu talimatla sordugunu herkes biliyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yeni türkiye düzeni buCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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meşhur olma sevdası nafileCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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sen de birilerine ucuz kahraman olacağım diye kendini yırtmışsın birader. ama tutmamış. ne demişler. ''Keskin sirke küpüne zarar verir. ''Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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A haberde çalışıp adaletten, hukuktan, mesleğin kutsallığından bahsetmek. . . komik :)Cevap Yaz 21 18 Yayından Kaldır
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A Haber gibi vatansever cesur bir haber kanalına laf eden birine söyleyecek söz bulmaıyorum kafaya bak2 3 Yayından Kaldır
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sizlere göre komik olmak demek vatanını milletini devletini sevmek demek size göre kutsallık nerede bir yıkıcı bir faliyet var onun peşinden gitmek demek size göre hukuk demek ülkeyi yakıp yıkanların salınması taktir edilmesi demek size göre basın amerikan tv lerini izlemek destek vermek demek2 1 Yayından Kaldır
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ARTİST BİRİ OLDUĞUN VERDİĞİN TWİTLERDEN ANLAŞILIYOR , AMA BOŞUNA UĞRAŞMA MEŞHUR OLAMASSIN, HELE HELE ALİ KOÇU KULLANMA İSTEĞİNE BAYILDIM AMA NAFİLE SENDEN Bİ CACIK OLMAZCevap Yaz 12 9 Yayından Kaldır
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HAKİKATTEN SU KABADAYISI İMİŞSİN YORUMA BAK2 1 Yayından Kaldır