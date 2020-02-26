Göksenin Köksal'dan maç sonu Ozan Tufan'a gönderme!
ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek 9 yıl sonra rakibini deplasmanda yendi. Maç sonunda Göksenin Köksal, sosyal medya hesabından "Böyle bir şey olabilir mi ya?" paylaşımında bulunarak Ozan Tufan'a göndermede bulundu.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 80-75 mağlup ederek 9 sene sonra rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki ilk galibiyetini elde etti. Galatasaray, geçtiğimiz günlerde de futbolda Fenerbahçe'yi 20 yıl 3 ay sonra deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı.
OZAN TUFAN'A GÖNDERME
Bu galibiyet sonrası Galatasaray'ın milli oyuncusu Göksenin Köksal, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Köksal, derbi maç sonrası "Böyle bir şey olabilir mi ya?" açıklamasında bulunan Ozan Tufan'a göndermede bulunarak paylaştığı fotoğrafa "Böyle bir şey olabilir mi ya?" yazdı. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
İşte o paylaşım:
Haber Videosu: Göksenin Köksal'dan maç sonu Ozan Tufan'a gönderme!
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GS li oyuncu, yönetici, taraftar kazanmak için her şeyi mübah gören tipler. O yüzden Allah bir daha galibiyet nasip etmesin. Çünkü yaptıkları ortadaCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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asıl basıt olan sensın futbol bır eğlence oynudur eğlen keyfıne bak stres yapma kalp ıcın ıyı degılYayından Kaldır
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KISKANÇ (Çatla Emi ) :D :D :D2 Yayından Kaldır