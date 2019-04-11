Gökhan Zan: Yeni Yabancı Kuralına, Galatasaray'ı Nasıl Frenleriz Kuralı Olarak Bakıyorum

Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Gökhan Zan, Totemle'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zan, Yabancı sınırı olsaydı Ozan Kabak mümkün değil çıkmazdı. Rekabete girdi ve kendini gösterdi, geliştirdi. Çağlar, Merih, Cengiz Ünder... Bunlar bizim gençlerimiz. Semih Kaya, Emre Çolak gibi isimler de gitti. Yabancılar varken rekabeti artırıyor. Yabancı kuralını kaldırırsanız Türk oyuncu nasıl olsa formam hazır mantığında oynuyor. Uzun süreli sözleşmeler var. Altından kalkmak mümkün değil, trajikomik konular. Ben buna yabancı kuralı değil, ''Galatasaray'ı nasıl frenleriz?'' kuralı olarak bakıyorum." dedi.

"HOCAMIZ ÇOK ÖZGÜVENLİ VE DENEYİMLİ"

Zan, "Geçmişten bugüne kadar takımda yer alan önemli oyuncular var. Fatih Terim, Abdullah Avcı, Lucescu gibi hocalarımızı da unutmamak gerekiyor. O oyunculara katkıları oldu. Çok deneyimli, ülkemizde önemli yerlere gelmiş, uluslararası başarılar elde etmiş bir hoca Şenol Güneş. İyi bir başlangıç yaptık. Hocamız çok özgüvenli ve deneyimli. Genç oyuncuları da takıma aldı, bu çok önemli. Umarım başarılı olacaktır." diye konuştu.

"DERBİ DEĞİL, GEÇMİŞ REKABETLER KONUŞULUYOR"

Zan, "Derbi konuşmaktan çok iki takım arasındaki geçmiş rekabet konuşuluyor. Galatasaray uzun yıllar Kadıköy'de kazanamıyor ama bu süreçte Galatasaray'ın Türk futbolu için elde ettiği birçok başarı var. Kadıköy'de kupa kaldırmak da buna dahil. Ben de bu ana tanıklık etmiş olan biri olarak söylüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.