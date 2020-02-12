: Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı

12.02.2020 22:08 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:28

2017 yılında evlendiği Esra Bilgiç'ten 2019'da boşanan Beşiktaşlı eski futbolcu Gökhan Töre, sosyal medya hesabında yeni sevgilisi Buket Büyükdere ile fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Gökhan Töre'nin yeni sevgilisi Buket Büyükdere, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun oldu. Mimarlık bölümünden 2017 yılında mezun olan, Büyükdere bir firmada mimarlık yapıyor.

TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTI

Özel hayatını gizlemeye özen gösteren, Gökhan Töre'nin bu paylaşımı takipçilerini hem şaşırttı hem de çok mutlu etti. Töre'nin paylaştığı fotoğrafın ardından takipçileri genç çift için mutluluk dileğinde bulundu.

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