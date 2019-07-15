Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre ile prensipte anlaştı
Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre ile anlaştı. Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "İnşallah oyuncuyu 1+1 yıllığına kadromuza katacağız." dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, hücum oyuncusu Gökhan Töre ile prensipte anlaştı. Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında bazı oyuncularla temas halinde olduklarını belirtti.
"SÖZLEŞME YARIN İMZALANACAK"
Yapılan yoğun çalışmalar sonucu futbolcu Gökhan Töre ile prensipte anlaştıklarını duyuran Çelikel, "İnşallah oyuncuyu 1+1 yıllığına kadromuza katacağız. Yarın resmi sözleşme imzalandıktan sonra futbolcuyu kamp çalışmamıza dahil edeceğiz." diye konuştu.
Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
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Göster kendini aslanım, sen milli takıma lazımsın.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Boyle bi oyuncu nasil kayip oldu gittiCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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milli takıma bir oyuncu daha. . Sergen Yalçın TEDRİSATI . .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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