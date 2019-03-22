Gökhan Töre, Galatasaray'ın Teklifine "Evet" Dedi
Galatasaray, gelecek sezon Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Gökhan Töre için devreye girdi. Fatih Terim'in çok istediği milli futbolcunun sarı kırmızılı ekibin teklifine "evet" dediği ortaya çıktı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın ilk bombası belli oldu... Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre ile anlaşma sağladı. Alınan bilgilere göre, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi.
SEZON SONU İMZAYI ATIYOR
Takvim'de yer alan habere göre; Fatih Terim'in Milli Takım'dan öğrencisi olan Gökhan Töre'yi kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor. 27 yaşındaki futbolcu serbest kalır kalmaz Sarı-Kırmızılılar'a 2+1 yıllık imza atacak.
210 DAKİKA SAHADA KALDI
Kariyerinin son zamanlarında düşüş yaşayan Gökhan Töre bu sezon Beşiktaş formasıyla sadece 8 resmi maçta forma giyerken 210 dakika sahada kalabildi.
5 SEZONDA 85 LİG MAÇI
Gökhan Töre, 5 sezondur Süper Lig'de mücadele ediyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu 5 sezonda 85 lig maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 kez fileleri havalandırdı.
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Bu tipler ara ara çııyor futbolda kimi akılsızlığından kimi disiplin olmamasından oynayamadan bırakmak zorunda kalıyolar kaleci Fevzi vardı Batuhan vardı bu da aynı milli takımda silah işlerine bulaşmıştı hala akıllanmamış dün Beşiktaş yönetimi hakkında saçma sapan bi açıklama yapmış zaten bunlar yüzünden belli oluyor mutsuz agresif bir tipi var ve bu da işine yasıyor doğal olarakCevap Yaz Yayından Kaldır
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gökhan adamdır.bjknin en ii futbolcularından biridir.malatyaspora gel gökhan abiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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YALLAHCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Galatasaray''da oynar. Ekmeğini kovalayan adama her türlü saygı vardır. Sinan kadar ruhsuz değil en azından , isyankar ve savaşçı.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Gereksiz. Bu adama verilen para çöpe gider.Cevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır