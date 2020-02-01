: Gökhan Gönül'den galibiyet yorumu: Beşiktaş varsa, umut vardır

01.02.2020 19:20 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:27

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Abdullah Avcı'nın görevine son verdikten sonra teknik direktörlük koltuğunu Sergen Yalçın'a emanet eden Beşiktaş, genç teknik adamla çıktığı ilk maçta 3 puana uzandı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren golü atan Gökhan Gönül maç sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Gökhan Gönül maç ve sözleşme yenilenmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

"Gol attığım için her futbolcu için ekstra seviniyorum ama şöyle bir gerçek var, zor bir süreçten geçiyoruz. Herkesin bildiği bazı sorunlar var. Yeni hocayla birlikte taraftarımıza ve bizi destekleyen herkese bugün bir şeyler vermek zorundaydık."

"BEŞİKTAŞ VARSA UMUT VARDIR"

"İnşallah kazanarak bu zor süreci atlatıp sezon sonu en yüksek yerde ligi tamamlarız. Beşiktaş varsa her yerde umut vardır. Hiçbir zaman umutsuzlanmadık, istemediğimiz sonuçlar oldu. Kazanarak devam etmek istiyoruz, sezon sonu nerelerdeyiz diye bakacağız."

SÖZLEŞMESİNİ UZATACAK MI?

"Başkanın, yönetimin ve beni isteyenlerin elinde olan bir şey sözleşme, benim elimde değil. Zor bir süreçten geçiyoruz demiştim, ona göre istekler farklı olabilir, bekleyip göreceğiz."

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