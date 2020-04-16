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Gökhan Gönül, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti

Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna katmak istediği iddia edilen Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini söyledi.

16.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:56
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti

Beşiktaş'ın yaptığı sözleşme yenileme teklifini kabul eden Gökhan Gönül ile kriz sonrasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor

İsmi son günlerde Fenerbahçe ile de anılan A Milli oyuncunun siyah beyazlılarda devam edeceği bildirildi.

"FUTBOLU BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK İSTİYORUM"

Gökhan'a 8.4 milyon TL ödenecek, bu rakamın 1.4 milyon TL'si vergi olarak verilecek. Gönül görüştüğü Torunoğulları'na, "Beşiktaş bana her zaman kucak açtı. Futbolu burada bırakıp, sonrasında teknik ekipte yer almak istiyorum" dediği bildirildi.

35 yaşındaki Gökhan Gönül, Beşiktaş'ta toplamda 134 maçta 7 gol atarken 13 asist yaptı.

Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti
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Haber Yorumları (1)
KARAKARTAL: DOLARLA PROSTESTO ETTİĞİNİZ GÖKHAN GÖNÜL GOLLERE DEVAM EDİYOR :)
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