Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna katmak istediği iddia edilen Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini söyledi.

Beşiktaş'ın yaptığı sözleşme yenileme teklifini kabul eden Gökhan Gönül ile kriz sonrasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor

İsmi son günlerde Fenerbahçe ile de anılan A Milli oyuncunun siyah beyazlılarda devam edeceği bildirildi.

"FUTBOLU BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK İSTİYORUM"

Gökhan'a 8.4 milyon TL ödenecek, bu rakamın 1.4 milyon TL'si vergi olarak verilecek. Gönül görüştüğü Torunoğulları'na, "Beşiktaş bana her zaman kucak açtı. Futbolu burada bırakıp, sonrasında teknik ekipte yer almak istiyorum" dediği bildirildi.

35 yaşındaki Gökhan Gönül, Beşiktaş'ta toplamda 134 maçta 7 gol atarken 13 asist yaptı.